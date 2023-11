Se há rainha pronta a quebrar barreiras no que aos seus visuais diz respeito, é Letizia de Espanha. E o que aqui destacamos é um exemplo flagrante.

No passado dia 24 de novembro, a soberana esteve num evento sobre jornalismo - o International Seminar of Language and Journalism: 'Cambio Climatico, Lenguaje y Comunicacion', em Logrono.

Para a ocasião, Letizia elegeu um visual 'fora da caixa', distante daqueles a que habituou os seus admiradores.

A monarca conjugou umas calças de padrão quadriculado, da Pomandere, que conjugou com um casaco em napa comprido (uma das grandes tendências da estação), da Lottusse, e loafers - sapatos de estilo plataforma - de Martinelli.

