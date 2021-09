Para a rainha Letizia, a última semana terminou com um evento dedicado à ciência. A monarca marcou presença no Famelab España 2021, que tomou lugar no Círculo de Bellas Artes, em Madrid.

Para o evento que promove a aproximação entre a comunidade científica e a sociedade, a mulher do rei Felipe VI surgiu com um elegante vestido midi de couro.

A peça, da marca sueca & Other Stories, foi estreada por Letizia em 2019 e voltou a fazê-la brilhar. Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Rainha Sofía colabora com campanha e junta-se na limpeza das praias