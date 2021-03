Esta quarta-feira, dia 10, ao lado do rei Felipe VI, a rainha Letizia marcou presença numa cerimónia em homenagem às vítimas do terrorismo, que tomou lugar em Madrid.

Para a ocasião, Letizia optou por um look totalmente em preto, no qual elegância foi a palavra-chave.

A grande protagonista look foi a blusa com mangas abalonadas, que Letizia conjugou com umas calças justas e uns sapatos estilo stiletto com tiras.

Veja em detalhe na galeria.

