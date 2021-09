A rainha Letizia completa esta quarta-feira, 15 de setembro, o seu 49.º aniversário - uma data agridoce, uma vez que fica marcada pela ausência da princesa Leonor.

A princesa herdeira viajou para o País de Gales no final de agosto para iniciar um novo capítulo da vida académica ao começar a estudar na UWC Atlantic College. Deste modo, não estará presente pela primeira vez na celebração do aniversário da mãe.

Letizia, que retomou a agenda na passada semana, não apareceu em público no dia de aniversário. Pensa-se que esteja a desfrutar do dia especial junto do marido, rei Felipe VI, e da filha mais nova, infanta Sofía.

