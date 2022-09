A rainha Letizia protagonizou um momento com tanto de caricato como de encantador no seu último compromisso público.

Durante a XIV convocatória dos projetos sociais 'Euros de tu Nómina', no Círculo de Bellas Artes de Madrid, a esposa de Filipe VI foi surpreendida com um pedido de uma idosa. Com a espontaneidade que os seus 91 anos lhe conferem, Marujita pediu à rainha que lhe desse um abraço.

A idosa, beneficiária da Fundação Grandes Amigos, que acompanha idosos em situações de solidão, disse após o seu discurso: "Letizia, você vai perdoar-me, mas poderia dar-me um abraço?". A rainha de Espanha não hesitou e levantou-se da sua cadeira para confortar Marujita.

Perante a emoção da idosa, foi possível ouvir Letizia dizer-lhe: "não chore".

Veja na galeria as imagens que registaram o momento.

