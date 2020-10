A rainha Isabel II cumpriu esta quinta-feira, 15 de outubro, o primeiro compromisso fora da sua residência oficial desde a pandemia da covid-19.

Na companhia do neto William, duque de Cambridge, visitou o laboratório de Novichok para se encontrar com cientistas precisamente no âmbito das investigações sobre o novo coronavírus.

As imagens do encontro (que podem ser vistas na galeria) mostram que nenhum dos presentes, incluindo a monarca, de 94 anos, fizeram uso da máscara facial.

Recorde-se que Isabel II chamou a atenção na passada semana ao regressar ao castelo de Windsor sem o marido, Filipe de Edimburgo, dando a entender que teria abandonado a casa de campo em Sandrigham, onde estavam, por motivos de agenda.

Vale lembrar que em março, quando a pandemia chegou ao Reino Unido, a rainha e o marido estiveram em isolamento social no castelo de Windsor. Meses depois foram para Balmoral, para desfrutarem das habituais férias de verão, e seguiram para Sandrigham.

Leia Também: Rainha Isabel II volta para Windsor... sem o marido