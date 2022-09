O jornalista Phil Jones resolveu tornar públicos segredos que ficou a saber sobre a rainha Isabel II depois de em 2001 se ter encontrado com a monarca.

O jornalista recorda o encontro através de um artigo publicado no The New Statesman, no qual revela o programa favorito da rainha.

"Nós conversámos durante muito tempo, o que posso dizer que é bastante surreal. O meu cérebro dizia: 'M***, estou a falar com a rainha e não consigo pensar numa única coisa para dizer!'", recordou.

"No final, lembrei-me: 'qual é o seu programa favorito?' Imediatamente, ela disse: 'The Kumars at No. 42'. E, de forma ainda mais surpreendente, começou a recitar algumas das frases da personagem interpretada pela brilhante Meera Syal", escreveu ainda, citado pelo The Mirror.

'The Kumars at No. 42' foi um programa da televisão britânica que esteve em antena entre 2001 e 2006. Sanjeev Bhaskar era o apresentador do formato, que recebia convidados famosos em sua casa para conversas descontraídas.

Por último, Phil Jones contou ainda que Isabel II era uma grande fã do apresentador Terry Wogan, embora esta preferência não fosse um grande segredo.

