Com 95 anos, a rainha Isabel II tem vindo a ser aconselhada pelos médicos a evitar alguns hábitos em prol do seu bem estar. Neste sentido, a monarca teve de deixar de lado uma das suas grandes paixões.

Apaixonada por equitação, desde pequena que tem o hábito de montar a cavalo e de estar envolvida nos cuidados dos animais, mas deixou de o fazer este verão, segundo apurou o The Sun.

Ainda na primavera do ano passado, aos 94 anos, Isabel II surpreendeu ao ser fotografada a passear a cavalo nos jardins de Windsor com um lenço de seda atado à cabeça. Foi este momento que marcou o fim do confinamento que cumpriu nessa propriedade desde março a junho.

