A rainha Isabel II negou ao tio, Eduardo VII, um pedido que este lhe fez dias antes da sua morte, segundo revelou uma antiga enfermeira do duque de Windsor.

No novo documentário 'The Real Crown: Inside the House of Windsor', Julie Alexander revelou que Isabel II não concedeu a Wallis Simpson, mulher de Eduardo VII, um título real, como era desejo do próprio.

"Foi a rainha, como se sabe, quem lhe partiu o coração, penso eu", disse a enfermeira. "Era tudo o que ele queria... o título para ela. Não dar esse título à mulher foi uma chapada sem mão", notou.

A enfermeira lembrou ainda a visita que a rainha lhe fez, em 1972, pouco tempo antes da sua morte. "Ele estava terrivelmente doente. (...) O duque estava muito, muito preocupado com a sua aparência mas insistiu que ficaria sentado numa cadeira, não na cama, e que usaria roupa para esconder os tubos", lembra.

Recorde-se que o rei Eduardo VII, duque de Windsor, casou-se com Wallis Simpson (que era divorciada) a 3 de junho de 1937 em Château de Candé, Monts, França. À época, este casamento deu muito que falar no seio da família real britânica.

O reinado de Eduardo VII apenas durou 10 meses, uma vez que este tomou a decisão de abdicar para casar com Wallis. Ninguém da família real assistiu à cerimónia.

Edward e Wallis acabariam por ser colocados de parte pela 'Firma' e por ficar a viver em França.

