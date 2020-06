Corria o ano de 2011 quando no âmbito de uma visita oficial Barack Obama, à época presidente dos Estados Unidos da América, e a sua mulher Michelle se encontraram no palácio de Buckingham com a Rainha Isabel II. Ocasião que o antigo chefe de estado aproveitou para presentear a monarca.

Tratava-se de um presente especial, um álbum de fotografias da viagem que os pais da rainha, George VI e a rainha mãe, fizeram aos EUA em 1939.

Um presente carregado de memórias que deixou a mãe do príncipe Carlos em lágrimas. As revelações são feitas em declarações à revista People por Capricia Penavic Marshall, então chefe de protocolo dos Estados Unidos.

"Vi uma lágrima a brilhar nos seus olhos depois de ela folhear um pouco. Ela olhou para o presidente e disse: 'Muito obrigada por isto'", recorda, explicando que o objetivo deste presente era precisamente impressionar a rainha.

Recorde-se que Obama e a esposa também deram a Isabel II um broche floral, que a monarca usou num encontro recente com o atual presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump.

