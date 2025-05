A mulher do rei Carlos III adotou um patudo no início do ano.

A rainha Camilla posou para um carinhoso retrato com o amigo de quatro patas Moley, que foi adotado no início do ano. Numa nova fotografia publicada na página de Instagram da família real podemos ver a mulher do rei Carlos III com o patudo ao colo. "Conheçam o travesso Moley, o novo e querido companheiro canino da rainha", começam por escrever na legenda da publicação, referindo depois que o patudo foi adotado através da organização sem fins lucrativos Battersea. Esta nova partilha aconteceu antes da visita da rainha ao Chelsea Flower Show da Royal Horticultural Society, que aconteceu esta segunda-feira, dia 19 de maio. Veja a partilha na íntegra: Leia Também: Já viu os novos retratos do rei Carlos III e da rainha Camilla?