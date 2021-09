A família real britânica acaba de aumentar com o nascimento do primeiro bebé da princesa Beatrice e Edoardo Mapelli Mozzi. O casal deu as boas-vindas a uma menina no sábado, dia 18, e a notícia deixou a princesa Eugenie radiante.

A irmã de Beatrice fez uso das redes sociais para destacar uma foto dos recém-papás e deixou-lhes uma carinhosa mensagem.

"Para os meus queridos Beabea e Edo, felicidades pelo vosso novo anjo. Mal posso esperar por conhecê-la e estou muito orgulhosa de vocês. Vamos divertir-nos muito a ver os nossos filhos crescerem. Com amor, Euge", lê-se.

E rematou: "Para a minha nova sobrinha, já te amo e acho-te incrível pelas fotos… vamos divertir-nos muito juntas. Com a amor, tia Euge".

Recorde-se que a princesa Eugenie foi mãe pela primeira vez também este ano, do bebé August Philip, que nasceu em fevereiro. O menino é fruto do casamento com Jack Brooksbank.

