Quintino Aires usou esta quarta-feira a sua conta oficial de Instagram para manifestar publicamente a sua indignação depois de se ter deparado com um situação que considerou estacionamento abusivo.

O psicólogo acusa um casal de usar um alegado dístico falso para estacionamento em lugares públicos reservados a veículos que transportam pessoas com deficiência.

"É assim que funciona no Cascais Shopping. Carros de luxo estacionam nos locais reservados para mobilidade reduzida. Têm cartão, como se vê. Mas provavelmente falso, porque quando vi as duas pessoas desde carro a sair, e as abordei, ambas andavam ligierinhas. Tristeza a arrogância humana", atira ao partilhar uma fotografia do veículo em questão (tapando, ainda assim, a matricula do mesmo).

