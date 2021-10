Jéssica Nogueira foi uma das protagonistas do regresso do 'Big Brother' à televisão nacional com a participação no 'BB2020', que foi para o ar em abril do ano passado.

Um ano e meio depois da sua participação, a jovem lamentou o "desprezo" que sente por ter participado no programa da TVI num longo desabafo partilhado esta quarta-feira nas redes sociais.

"Quando há dois anos entrei num reality show em Portugal, nunca imaginei a repercussão que iria ter na minha vida. Há momentos que questiono mesmo se fiz a escolha correta quando entrei no BB2020", começou por escrever.

"Aprendi que as pessoas que vivem esta experiência televisiva são apenas cobaias de uma micro realidade que depois pode ser usada contra si. Entramos carregados de sonhos e expectativas, mas quando saímos temos grande parte de uma sociedade hipócrita a apontar-nos o dedo. [...] O 'Big Brother' é feito de pessoas reais que representam toda a dicotomia presente na sociedade. Nesse espaço somos: verdadeiros/falsos; justos/injustos; amigos/inimigos; altruístas/egoístas. Mas em nenhum momento deixamos de ser humanos", continuou.

"Este tratamento desigual que sinto nem sequer está tão relacionado com as marcas que represento. Pessoalmente, sinto mais esse desprezo por parte dos órgãos de comunicação social. Incrível, não é? Não sou mais nem menos do que um ator ou um modelo", frisou.

A participação de Jéssica Nogueira no 'Big Brother 2020' ficou marcada pelo namoro com Pedro Alves, que acabou já fora da casa. Meses depois, a jovem voltou a entrar no reality show, na edição 'Duplo Impacto', onde se apaixonou por Gonçalo Quinaz. Os dois viveram um intenso romance fora da casa, mas a relação terminou com várias polémicas.

