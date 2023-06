Diogo Piçarra opta por falar com transparência com aqueles que acompanham o seu trabalho e, por isso mesmo, confessou sem pudores que nas suas últimas atuações não esteve ao nível do que poderia estar.

Numa story publicada no Instagram, o cantor disse o seguinte: "Quem veio aos últimos quatro concertos sabe que eu não estava a 100%. Por isso, hoje vim fazer uma visita à doutora da voz, a rainha Clara Capucho".

Logo depois, Piçarra mostrou um vídeo do exame realizado e confessou que "as cordas vocais estão ótimas, o resto é que não".

Ora veja:



© Instagram/Diogo Piçarra



© Instagram/Diogo Piçarra

