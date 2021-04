Ao que parece, os fãs ainda têm esperança numa possível reconciliação entre Liliana Oliveira e Pedro Pé-Curto, ex-casal que fez par romântico no programa 'Casados à Primeira Vista'.

"Achas que tu e o Pedro terão futuro juntos?", quiseram saber os seguidores numa sessão de perguntas e respostas no Instagram.

"Enquanto casal, não. Desejo-lhe toda a felicidade do mundo", reagiu Liliana, que decidiu manter uma relação de amizade com o agora ex-marido.

Seguiu-se depois uma questão relacionada com a fama que o programa da SIC lhe trouxe: "O que mais te valoriza, os abraços do estrelato ou sorrisos e olhares humildes do anonimato?", questionou um internauta.

"O estrelato não me diz nada e quem se tenta aproximar de mim apenas por eu ter participado num programa de televisão, simplesmente está a perder tempo porque nada consegue da minha pessoa", esclareceu a secretária, que ficou solteira recentemente após ter terminado um namoro que durava há meses.

