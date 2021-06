A revista Vanitatis, em parceria com instituto IMOP Insights, apurou junto dos espanhóis quem são as figuras mais populares da família real e, sem surpresas, o rei Felipe VI mantém-se em primeiro lugar - a mesma posição que tinha na última sondagem, realizada em 2019.

Felipe VI conquistou 6,4 pontos (em 10), sendo considerado uma personalidade adorada de forma unânime. Mas não está sozinho na posição de 'ouro', ao seu lado está a mãe, rainha emérita Sofía, com a mesma pontuação.

Em terceiro lugar ficou Leonor, a princesa herdeira, com 6,2 pontos, e logo a seguir a irmã, infanta Sofía, com 5,9.

As últimas posições são ocupadas pela rainha Letizia, em 5.º lugar, com 5,4 pontos, e na 6.ª posição está o rei Juan Carlos, com 3,5.

