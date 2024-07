Na noite das eleições desta quinta-feira, no Reino Unido, houve uma mulher que se destacou nos festejos pela vitória do Partido Trabalhista. Trata-se de Vitoria Starmer, a mulher de Keir Starmer e nova primeira-dama do país.

"Reservada", "sensata", "glamorosa" ou "encantadora". São alguns dos termos usados para descrever a mulher do primeiro-ministro britânico recém-eleito.

Nascida em Gospel Oak, um subúrbio do norte de Londres, Victoria nunca esqueceu as suas raízes familiares: O pai, Bernard, que curiosamente vive hoje na mesma rua que o casal, é um imigrante judeu de origem polaca que fez fortuna como contabilista e que casou com Barbara, médica que morreu em 2020 num acidente de viação.

Victoria tem uma irmã, Judith, com quem cresceu. Frequentou a Channing School, uma escola privada para raparigas em Highgate, tendo-se licenciado em Direito em 2001.

Vitoria e Keir conheceram-se no âmbito da sua profissão como procuradora. Começaram a namorar nos anos 90, casaram em 2007, e têm dois filhos em comum. Segundo o 20 minutos, a mulher nunca pensou na ribalta.

Uma curiosidade sobre Vitoria? Não tem redes sociais.