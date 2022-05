Além de Daniel Oliveira ter anunciado que José Milhazes é o próximo convidado do 'Alta Definição', da SIC, a TVI também revelou que Jorge Guerreiro será o entrevistado do 'Conta-me', no próximo sábado.

Depois de Marta Gil, o programa de entrevistas da estação de Queluz recebe mais um concorrente do 'Big Brother Famosos'.

A entrevista, vale notar, vai ser conduzida por Maria Cerqueira Gomes. Veja as primeiras imagens na galeria.

