Angelina Jolie não foi a única a levar os filhos à estreia do filme 'Eternals', no Dolby Theatre, em Hollywood, também Salma Hayek teve na ocasião uma companhia especial.

A atriz levou consigo a sua única filha, Valentina Paloma, fruto do casamento com o François-Henri Pinault, e a jovem adolescente conseguiu prender todas as atenções ao posar com a mãe na red carpet.

Depois de vários anos longe de presenças públicas, Valentina surpreendeu por surgir bastante mais crescida e já uma jovem mulher de 14 anos.

A jovem brilhou com um vestido às bolinhas, preto e branco, assinado por Yves Saint Laurent, já a mãe Salma, de 55 anos, deu provas da sua elegância com uma deslumbrante criação Gucci.

Veja os looks completos na galeria.

Leia Também: Angelina Jolie leva filhos a estreia de filme