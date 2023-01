Dono de dezenas de animais, João Baião não resiste em mostrar com os seguidores das redes sociais momentos que partilha com as mais diversas espécies. Ainda este domingo, 29 de janeiro, o apresentador da SIC publicou um ternurento vídeo no qual aparece muito bem acompanhado pela Arara Mia.

"Domingão com os nossos amiguinhos", escreveu na legenda da publicação.

No vídeo, que poderá ver na galeria, a arara - que não pertence ao apresentador - aparece a dar-lhe "beijinhos", encantando os admiradores com a sua ternura.

Leia Também: Cláudio Ramos e João Baião usam a mesma camisola. A quem ficou melhor?