José Carlos Pereira 'derreteu' os seguidores da sua página de Instagram ao partilhar um ternurento retrato do filho mais novo, o pequeno Afonso. O menino, conforme destacou o artista, completou o primeiro ano de vida esta sexta-feira, 7 de julho.

"O Afonso fez 1 aninho e passámos o dia todo juntos a brincar com os manos e a rir. Foi um dia feliz, daqueles que vou guardar na memória por muitos anos", nota na legenda da publicação.

"Parabéns filho. O pai ama-te muito e quer muito ver-te crescer assim… feliz", termina.

Recorde-se que Afonso, assim como Tomás, são frutos do anterior relacionamento se Zeca com Inês de Góis. O artista é também pai de Salvador, que nasceu da relação com Liliana Aguiar.

Leia Também: Nova foto! José Carlos Pereira de férias com os filhos no Algarve