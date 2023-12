Aos 13 anos, Cristianinho - filho mais velho de Cristiano Ronaldo - continua a trabalhar para seguir as pisadas do pai no mundo do futebol. O jovem faz parte da equipa sub-15 do Al Nassr, o mesmo clube no qual o internacional português joga.

Quem faz questão de acompanhar o seu percurso é a família, nomeadamente, a namorada de CR7, Georgina Rodríguez, e os irmãos.

Aliás, esta sexta-feira, 8 de dezembro, Gio (como é apelidada) mostrou nas stories da sua página de Instagram os irmãos mais novos - Alana e os gémeos Mateo e Eva - a assistirem a uma partida, apoiando Cristianinho.

No final, este teve ainda direito a um 'abraço coletivo', conforme poderá ver pelas imagens que se seguem.



© Instagram - Georgina Rodríguez



© Instagram - Georgina Rodríguez

Leia Também: Georgina e filhos assistem a espetáculo. Mateo e Eva juntam-se aos atores