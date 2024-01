Enquanto Rita Pereira se encontra a trabalhar no Rio de Janeiro, Brasil, eis que Guillaume Lalung cuida do filho de ambos por cá. Durante uma ida às compras, o DJ francês registou um momento que mostra como Lonô, de cinco anos, é prestável.

Tal poderá ser visto no vídeo presente na galeria, onde o menino coloca as compras no tapete rolante para serem pagas.

Note-se que, recentemente, Lonô visitou a mãe na 'cidade maravilhosa', onde viveu momentos de grandes diversão.

