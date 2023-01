Ludmilla gosta de partilhar o seu sucesso com a família e os amigos mais próximos. Nesse sentido, a cantora brasileira fez questão de dar uma prenda bombástica à mãe, em virtude do seu aniversário.

Trata-se de um Eclipse Cross, da Mitsubishi, que terá custado mais de 43 mil euros (245 mil reais).

Foi Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, que mostrou no Instagram um vídeo do momento em que a cantora deu as chaves do carro à mãe.

"Olha o presentão que a Silvana ganhou da Ludmilla. Olha o carrão! Até tem teto solar. Chocada. Que chique!", disse Brunna no vídeo que poderá encontrar na galeria.

