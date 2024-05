Depois de ter participado na celebração dos 10 anos da Nicolau Breyner Academia, comemorados esta quinta-feira, dia 23 de maio, Manuel Luís Goucha falou sobre este encontro e recordou o ator.

"Esta manhã celebraram-se os 10 anos da Nicolau Breyner Academia, um sonho que viu realizado dois anos antes de partir. Juntei-me ao realizador Jorge Paixão da Costa e aos actores Diogo Morgado, Luís Mascarenhas e José Raposo para recordarmos o homem, o ator, o produtor, o realizador… tanto que foi e viveu intensamente", começou por escrever na publicação que fez na sua página de Instagram.

"Recordámos muito do seu pensamento perante uma plateia essencialmente de alunos, futuros possíveis atores. Essencial será o talento, que sendo um dom dado por Deus (Nicolau era um homem de fé) há que ser honrado com verdade, nervo e trabalho. Se sobrar fama que seja uma dádiva e não um objetivo", acrescentou.

"Que as palavras do Nicolau hoje lembradas sejam seiva e fermento para quantos venham a servir a Arte. E que a Arte continue a sua missão de divertir, emocionar, convocar, desinquietar… Esta manhã em cada um de nós bateu forte o coração do Nicolau", rematou.

Leia Também: "Que fofura". Manuel Luís Goucha partilha vídeo com patudos