Diogo Amaral conseguiu deixar rendidos seguidores, fãs e amigos próximos ao partilhar na tarde de segunda-feira, 11 de outubro, uma rara fotografia da sua infância.

"Fotografia que o meu pai me sacou há mais ou menos 1500 anos atrás", brinca o ator, de 39 anos, na legenda da publicação.

"Que amor ! E o carro", reagiu Rita Ferro Rodrigues.

"Podia ser o Mateus", escreveu Tiago Aldeia, referindo-se às parecenças entre Diogo Amaral e o filho mais velho, Mateus, que resulta da relação com Vera Kolodzig.

O ator da SIC, recorde-se, é ainda pai do pequeno Oliver, fruto do namoro com Jessica Athayde.

Leia Também: Que doçura. Filho de Jessica Athayde e Diogo Amaral canta em vídeo