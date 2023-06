Rita Mendes decidiu mostrar aos seguidores uma fotografia em que aparece em biquíni. A imagem chega pouco antes de completar 47 anos e serviu para partilhar uma reflexão.

"A três meses dos 47 lá ando eu em mais uma voltinha no carrossel para me sentir saudável e bonita. Acho que a autoestima nesta idade é mais importante do que em qualquer uma das que já passei. Não é fácil, principalmente num meio como o meu, com exigências surrealistas (principalmente com a minha idade e depois de uma catrefada de gravidezes) e estereótipos quase impossíveis de atingir a não ser com aquelas cirurgias super agressivas às quais ainda consegui resistir", começou por escrever a figura pública.

"Vai daí que hoje, a meio de uma dieta e a (re)começar exercício mais regular, sei que posso representar algumas mulheres 'reais', sempre em 'busca do Santk Gral'. Ainda longe da tal perfeição, mas contente com cada conquista alcançada. Tanto a nível estético como, e especialmente, a nível da saúde. Mais energia, mais foco, mais resistência e, obviamente, mais brio em mim mesma por saber que o esforço compensa", destacou de seguida.

Rita Mendes contou ainda que "já perdeu quatro quilos e ainda está a meio do caminho". "Mas mais do que só o resultado final, quero que conheçam o processo. Eu, o meu jejum intermitente, a redução de hidratos e eliminação do veneno chamado açúcar", acrescentou.

De recordar que Rita Mendes é mãe de Duarte Sol, da relação terminada com Gui de Campos Luís, e de Afonso Luz e Matilde Estrela, que nasceram de relações passadas.