Depois de terem trocado as alianças em 2018, Justin Bieber já mostrou mais do que uma vez que está pronto para dar o próximo passo e ter filho. No entanto, o cantor também não quer que a companheira, Hailey, sofra qualquer tipo de pressões nesse sentido.

Aliás, segundo o artista, não irá discutir com a mulher quantos filhos é que querem ter, isto porque Bieber sente que essa decisão terá que ser da modelo.

"Eu acho que depende da Hailey porque o corpo é dela", afirmou no 'The Ellen DeGeneres Show'.

