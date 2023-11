As vidas dos príncipes William e Kate Middleton sempre motivaram muito interesse junto da população, mas há questões para as quais nem os próprios têm resposta.

Foi o que aconteceu durante uma visita do príncipe de Gales a um centro de apoio para jovens e crianças, situado na cidade de Manchester, mais precisamente quando William falava com um jovem. A criança, de 11 anos, surpreendeu William com a seguinte questão: "Quanto dinheiro tem no banco?".

O The Telegraph, que relatou este curioso acontecimento, ainda revelou a resposta. William, entre algumas gargalhadas, terá dito "eu não sei".

Vale reforçar que, na verdade, o príncipe William não mentiu. A fortuna da família real não está determinada, sabendo-se apenas que é, obviamente, muito avultada.

