A princesa de Gales tornou-se no centro das atenções do aniversário oficial do rei, celebrado no passado sábado, dia 15 de junho.

O Trooping The Color deste ano será uma data marcada na história da Casa Real britânica. Este evento militar em que se comemora o aniversário do rei foi o cenário que Kate Middleton escolheu para reaparecer em público após seis meses de ausência, durante os quais tem estado a receber quimioterapia preventiva contra o cancro. Um regresso há muito aguardado pelos britânicos, dado que a princesa é um dos membros mais populares da realeza. E agora, quando aparecerá em público novamente? Como a própria princesa explicou em março no vídeo com que tornou pública a sua doença, o seu principal objetivo é focar-se na recuperação. Por esse motivo, cancelou a agenda e afastou-se das obrigações reais por tempo indeterminado. A princesa continua a fazer quimioterapia e, portanto, a sua aparição em Trooping The Colour não significa um retorno à 'normalidade', mas sim um primeiro passo para voltar à vida pública. Desta forma, deverá voltar a participar em alguns atos públicos, quando se sentir melhor e tiver ordem médica nesse sentido.