"Isto deve ser do ar porque está muito difícil". Foi com estas palavras que Cristina Ferreira começou o 'Dois às 10' na manhã desta segunda-feira, dia 7 de outubro, depois de se ter deitado tarde por causa da gala do 'Secret Story', que decorreu na noite de domingo.

"Para ti está difícil porque te deitaste tarde", acrescentou Cláudio Ramos, depois de ouvir a colega.

"Não, mas está difícil para várias pessoas. Portanto, isto deve ter a ver com qualquer coisa...", realçou a apresentadora.

"Hoje, quando tocou o despertador só não meti os palitos [nos olhos] porque não tinha lá ao lado. Foi mesmo muito complicado. Mas pronto, cá estamos nós", confessou de seguida. Veja aqui.

