A irmã de Cristiano Ronaldo voltou a dar espaço aos seguidores da sua página de Instagram para lhe colocarem algumas questões. Entre as perguntas que responder nas stories, houve quem quisesse saber: "Qual a sensação de ser irmã do melhor jogador do mundo?"

"A mesmo sensação de ser irmã do Hugo e da Cátia", começou por dizer Elma Aveiro, referindo-se aos restantes irmãos.

"Claro que tenho muito orgulho do meu mano, mas também tenho muito orgulho do meu mano Hugo e da mana Cátia que amo demais", completou.

© Instagram

Leia Também: Elma Aveiro divulga novas imagens do encontro com o Papa Francisco