O próximo 'Alta Definição' contará com uma das mais reconhecidas figuras do mundo do futebol. Falamos de Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto.

A confirmação foi dada pelo apresentador do formato de entrevistas da SIC, Daniel Oliveira.

"EXCLUSIVO: Jorge Nuno Pinto da Costa como nunca se viu. Alta Definição, este sábado na SIC", escreveu na partilha.

A entrevista será transmitida após o 'Primeiro Jornal' às 14h30.

