Uma vez que fevereiro é o mês de aniversário, a TVI revela que "a próxima gala do 'Big Brother - Famosos' vai-se realizar na terça-feira, dia 1 de fevereiro.

No entanto, não vão manter depois as restantes galas à terça-feira. Esta será uma emissão única.

"Regressamos à terça-feira, dia em que o país parava para ver a gala do 'Big Brother'. Mesmo sendo em dia de semana, os portugueses acompanhavam todos os minutos da gala, as emoções estavam ao rubro e os corações palpitavam mais depressa do que nunca. Esta vai ser uma emissão única e surpreendente", explica o canal, recordando edições anteriores do reality show.

"As galas do 'Big Brother - Famosos' retomam ao domingo, dia 6 de fevereiro", destacam, por fim.

