O clima entre Helena Isabel e Helena Isabel Patrício ficou tenso depois da atriz ter estado no programa 'As Três da Manhã', da Rádio Renascença, e de ter dito, entre outras coisas, que estranhou que a comentadora da TVI utilizasse o seu nome, ainda que com mais um apelido. A crispação entre ambas ganhou agora novos contornos, isto porque Helena Isabel Patrício partilhou na sua conta uma fotografia retirada de um vídeo que foi primeiramente publicado... por Helena Isabel. A artista foi incluída numa homenagem feita a atores portugueses e o seu nome foi escrito com calçada portuguesa numa rua da capital. Helena mostrou-se depois neste local, como poderá ver mais abaixo.

© Instagram/Helena Isabel Helena Isabel Patrício retirou uma imagem deste vídeo e editou-a, acrescentando uma fotografia sua no lugar do rosto da atriz. "Grata a todos pela sentida homenagem", escreveu ainda.

