No dia 10 de janeiro deste ano Inês Folque foi mãe pela primeira vez com o nascimento do pequeno Tomás, fruto do seu relacionamento com Gonçalo Ribeiro Telles. Falando precisamente da forma como está a viver a maternidade, a apresentadora acabou por desabafar sobre o assunto.

"Tem sido a maior, melhor e mais desafiante aventura da minha vida, mas mentiria se vos dissesse que o pós-parto tem um mínimo de glamour. Não tem.Talvez para algumas tenha, mas no geral é assim um momento de completo descontrolo hormonal e de muitas dúvidas", sublinha.

"Estou muito àquem daquilo que queria estar a cumprir nesta fase. Sem tempo ou cabeça para escrever no blogue e com muitos artigos em lista que quero partilhar", continua.

"Eu não compreendia antes de ser mãe. Digo-o com toda a humildade. Achava que era uma questão de organização, mas não é. Deixo aqui a minha profunda admiração pelas mães que se desdobram e chegam a tudo. Hei-de lá chegar, para já estendo este namoro", termina.

