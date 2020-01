O encontro, que suscita uma enorme expectativa dos média, acontece na residência particular de Isabel II em Sandringham, no leste do país, fechada à imprensa que já se reuniu no local.

A monarca, o filho Carlos e o neto mais velho William - o pai e irmão de Harry, respetivamente - devem ter uma conversa anunciada como tensa e em que a esposa do último, Meghan, deve participar por telefone depois de ter viajado na semana passada para o Canadá, onde está com o filho Archie, de oito meses.

Não se sabia se a reunião tinha começado quando os dois irmãos publicaram uma declaração conjunta pouco comum denunciando "informações falsas" sobre o seu relacionamento publicada esta segunda-feira num jornal britânico.

"O uso de linguagem incendiária dessa maneira é ofensivo e potencialmente prejudicial", disseram eles sem especificar a que jornal se referiam.

Citando uma fonte próxima à família, o Times disse esta segunda-feira que Harry e Meghan se consideravam "rejeitados pelo que consideravam uma atitude de intimidação pelo duque de Cambridge [William]".

As declarações foram refutadas por fontes próximas a ambos.

Mais subtil, o Sunday Times disse que William, 37 anos, sente que ele e o irmão, unidos desde a morte da mãe, a princesa Diana, em 1997, se distanciaram bastante.

Soluções viáveis

Embora estivessem expressado dificuldades em apoiar a pressão dos média há algum tempo, a decisão de Harry, 35 anos e sexto na linha de sucessão, e Meghan, 38 anos, ex-atriz americana que deixou a sua carreira ao entrar na família real, abalou o país e chocou o clã Windsor. Especialmente porque o casal, elogiado por alguns pela sua modernidade e criticado por outros por se rebelar contra as regras, mas querendo manter privilégios e títulos nobres, não notificou a família da sua decisão antes de causar o abalo real.