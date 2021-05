Conheceram-se no ano 2000, num pub em Sydney, na Austrália, e quatro anos depois o amor que os uniu levou-os a trocar alianças numa cerimónia de sonho em Copenhaga. Completam-se esta sexta-feira, 14 de maio, 17 anos desde que os príncipes Frederico e Mary da Dinamarca subiram ao altar.

No ano seguinte, a família aumentou com o nascimento do primeiro filho do casal, Christian, e a ele se juntaram Isabella, de 14 anos, e os gémeos Vincent e Josephine, de 10.

O amor entre a australiana, de 49 anos, e o filho mais velho da rainha Margarida, de 52, continua a crescer a olhos vistos, sendo notória a cumplicidade entre ambos em várias ocasiões públicas.

Nesta data especial, recordamos em imagens o dia em que o casal real viveu um verdadeiro conto de fadas. Veja na galeria.

