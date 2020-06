À semelhança do que aconteceu em Portugal, também no Reino Unido já se começam a notar sinais de regresso à normalidade após o confinamento, na sequência da pandemia da Covid-19. Depois de meses a trabalhar a partir de casa, eis que o príncipe marcou presença no seu primeiro evento esta terça-feira, dia 16.

Nesta visita, o marido de Kate Middleton teve a oportunidade de conhecer vários socorristas que trabalham nos serviços de urgência do Hospital Rainha Isabel, em Norfolk.

William aproveitou a oportunidade para agradecer por todo o esforço e para refletir sobre o impacto da pandemia no que toca à saúde mental.

Na conta oficial dos duques de Cambridge foram publicadas diversas imagens correspondentes à ocasião.

Ora veja!

