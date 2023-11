Após um período de férias, eis que o príncipe George está de regresso à escola. Também o pai, o príncipe William, voltou à sua habitual rotina de compromissos, sendo que um deles foi um encontro com a atleta de triatlo Non Stanford, que participou nos Commonwealth Games.

Foi nesta ocasião, conforme noticia a revista Hello!, que William revelou que o primogénito tem um interesse especial pela modalidade.

"Ele falou comigo sobre o George fazer triatlo na escola", revelou, entretanto, Non Stanford, em declarações à imprensa.

"Também há um senhor que trabalha com o William, que fez triatlo e que tem dado ao George conselhos, por exemplo, colocar pó de talco nos sapatos. O George tem partilhado o pó de talco com os colegas e não podia estar mais entusiasmado com estes truques", completou.

Vale notar que George frequenta a Lambrook School, que se situa na zona rural de Berkshire, para onde a família se mudou no ano passado.

Leia Também: Rei Carlos III recorda pedido de casamento de William à "amada nora"