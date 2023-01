Enquanto o príncipe Harry continua a divulgar pormenores dos bastidores da família real britânica, os membros do grupo sénior permanecem em silêncio. No entanto, na imprensa internacional, vão saindo notícias que dão conta das reações que se têm sentido dentro do palácio.

Segundo fontes da realeza revelaram à especialista Katie Nicholl, "William está devastado por tudo o que Harry tem feito. E não consegue perdoar o irmão pelo que foi escrito" na sua biografia - 'Spare' ('Na Sombra').

Nicholls acredita que a família real já estaria preparada para grandes polémicas, contudo, não esperava esta quantidade de "ataques".

"Eles têm sido atacados em todas as frentes, o Harry foi demasiado longe", afirma Katie. "A ideia de que o Harry quer reconciliar-se com o pai e o irmão não vai ao encontro do seu comportamento e do que tem dito", continua.

"Dar uma imagem tão má da família real, um lado tão feio do irmão e pouco protetor do pai... Estas não parecem ser as ações de um homem que tenta reconciliar-se com a família. Limites foram ultrapassados, ao que tudo indica", completa.

Vale lembrar que a biografia do duque de Sussex ficará disponível a partir do dia 10 de janeiro.

Leia Também: Príncipe Harry acusa William de o atacar fisicamente em 2019