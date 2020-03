O príncipe William está a ser destacado na imprensa internacional após ter feito alguns comentários, na brincadeira, sobre o coronavírus. O herdeiro ao trono da família real britânica rumou recentemente até Irlanda, onde cumpre uma nova visita oficial de três dias.

Na primeira noite, esta terça-feira, dia 3, o membro da realeza esteve com alguns profissionais de saúde e acabou por entrar num registo mais descontraído.

Em conversa com Joe Mooney, paramédico do National Ambulance Service, William disse, na brincadeira: "Aposto que estão todos a dizer que 'têm coronavírus e estão a morrer', e você fica do género: 'você só acabou de tossir'".

De acordo com a agência de notícias UK's PA Media, citada pela CNN, o príncipe também questionou se a cobertura da imprensa tem sido excessiva. "Neste momento parece tudo muito dramático sobre o coronavírus. Acha que os meios de comunicação social estão exagerar?", perguntou.

Num outro momento, no mesmo evento, William disse ainda, novamente na brincadeira: "A propósito, o duque e a duquesa de Cambridge estão a espalhar o coronavírus, desculpem".

