Príncipe Harry vendeu o seu material de caça, nomeadamente, espingardas, de forma a agradar à mulher, Meghan Markle, conforme noticia o The Sun. Um caçador comprou um par de armas, no valor de de 57 mil euros, há cinco meses, antes de o casal ter deixado o Reino Unido para ir viver para o Canadá.

Um amigo do comprador anónimo disse: "Ele comprou-as porque as queria, não porque eram do Harry, mas ficou chocado quando descobriu", afirmou.

"São exemplares lindos e está muito satisfeito com eles, mas não é o género de pessoa que queira ficar ligado à realeza", acrescentou.

Também em entrevista à Radio Times, na semana passada, a ativista ambiental Dr. Jane Goodall disse em relação a William e Harry: "Os dois caçam. Mas acho que o Harry vai parar porque a Meghan não gosta de caça", notou.

Importa recordar que Harry e Meghan preparam-se para lançar um biografia onde contam o seu lado da história no que diz respeito à sua busca pela liberdade.

