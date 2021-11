Há quatro anos, o príncipe Harry e Meghan Markle anunciaram ao mundo que iriam dar o nó. O casal confirmou a novidade à imprensa em declarações que fizeram à frente do Palácio de Kensington, nos Sunken Garden.

Na altura, como seria de esperar, todos as atenções se viraram para o anel de noivado que o príncipe ofereceu à sua amada, o qual foi feito com dois diamantes que pertenciam à coleção pessoal da mãe, a princesa Diana.

No entanto, conforme evidencia a imprensa internacional, o anel acabou por sofrer alterações. A joia, relembra a o Daily Mirror, foi redesenhada no primeiro aniversário de casamento do casal.

O anel de Meghan Markle antes de sofrer as alterações mencionadas© Getty Images

Na biografia 'Finding Freedom', os autores revelam que foram acrescentadas ao anel as pedras correspondentes aos nascimentos de Meghan, Harry e Archie, o filho mais velho do casal, pelo que a a joia ganhou assim um significado muito especial.

