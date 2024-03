Apesar de esperado na gala dos Óscares de 2022, o príncipe Harry acabou por faltar à cerimónia, bem como a companheira, Meghan Markle. De acordo com o que apurou a OK!, o motivo está relacionado com... Kristen Stewart.

A revista britânica falou com uma fonte próxima dos duques de Sussex que confessou que Harry ficou muito desagradado com a prestação de Kristen no filme 'Spencer', no qual deu vida à princesa Diana, a sua mãe.

Stewart foi até nomeada para o Óscar de Melhor Atriz em 2022, um ano depois da estreia do filme nos cinemas, o que levou Harry a evitar marcar presença no evento de prémios, dado que sabia que era muito provável cruzar-se com a artista.

Importa sublinhar que Harry e Meghan também faltaram às galas dos Óscares de 2023 e 2024.

