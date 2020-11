Este foi ano bastante agitado para o príncipe Harry. No mês de março, este anunciou que iria deixar de fazer parte do grupo dos membros seniores da realeza uma vez que os seus planos passavam em viver uma vida independente com a mulher, Meghan Markle.

Ora, apesar da polémica à volta do 'Megxit' e das muitas críticas de que foi alvo, Harry continua a ser considerado o membro mais sexy da realeza (entre todas as famílias reais do mundo).

Os resultados da votação foram revelados pela revista People. O duque de Sussex conseguiu desta forma ficar à frente do irmão mais velho, o príncipe William, assim como do príncipe Carl Phillip, da Suécia, do príncipe Felix, do Luxemburgo e do príncipe Mateen, do Brunei.

