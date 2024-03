O príncipe Harry e Meghan Markle tiveram um encontro especial na noite de quinta-feira, antes da participação da duquesa na conferência SXSW que vai decorrer esta sexta-feira.

De acordo com a People, o casal viajou da sua casa em Montecito, Califórnia, para Austin, capital do estado do Texas, onde a duquesa vai participar num evento dedicado ao Dia Internacional da Mulher.

Mas na véspera do evento, Meghan e Harry jantaram num local especial, no Soho House. De recordar que o primeiro encontro do casal foi no Soho House em Londres, em julho de 2016.

"Eles estavam felizes e de ótimo humor", partilhou uma fonte com a People. "O Harry esteve sempre muito animado durante o jantar", acrescentaram, comentando ainda que ambos foram "super discretos".

