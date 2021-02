O príncipe Harry foi fotografado a filmar um projeto secreto com James Corden, em Los Angeles.

O duque de Sussex e o apresentador do 'The Late Late Show' - muito conhecido pelo 'Carpool Karaoke' - foram vistos na parte superior de um autocarro turístico, em Hollywood, na sexta-feira.

Harry e James estavam na companhia de uma equipa completa, e foram também acompanhados por um escolta policial, como informa o TMZ.

Harry parecia estar muito confortável à frente das câmaras, a rir e a brincar com James - que é amigo próximo do príncipe há muito anos e até esteve presente no casamento do duque com Meghan Markle em 2018.

Não se sabe ao certo o que é que a dupla estava a gravar, mas há esperança que seja um especial e único episódio de 'Carpool Karaoke'.

Recorde-se que James já contou com vários rostos famosos no 'Carpool Karaoke', entre eles Michelle Obama, Adele, Elton John e Madonna.

