A irmã de Meghan Markle lançou um livro onde promete contar todos os pormenores da sua relação com a duquesa de Sussex.

No mesmo, conforme nota o jornal britânico The Sun, Samantha Markle queixa-se do facto de Meghan não ter adiado o seu casamento com o príncipe Harry de maneira a que toda a sua família pudesse estar presente.

Note-se que poucos dias antes do matrimónio, o pai de Meghan, Thomas Markle, sofreu um ataque cardíaco, o que o impediu de ir à cerimónia.

Na visão de Samantha, adiar o casamento não era algo assim tão complicado para a realeza tendo em conta "os recursos que tinham ao seu dispor".

Para além disso, partilhou ainda uma confidência do pai quantos aos últimos dias em que este conviveu com a filha:

"Eu disse, 'pai, o que é que se está a passar?'. E ele disse: 'Isto é mesmo estranho, ela já não é a mesma. Quando o Harry entra, ela é uma pessoa muito diferente, doce, mas quando ele vai embora é má e controladora'", descreve.

